Ураган в Башкортостане снес крыши десятка домов

Ураган в Башкортостане сорвал крыши со школы, детского сада, фермы и дома культуры, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости»

В результате инцидента никто не пострадал. Ремонт кровли начнут, как только ветер немного ослабнет.

Напомним, 21 апреля сильный ураган прошелся по центральной части России . В Москве и области его жертвами стали два человека, более 25 пострадали. Шквалистый ветер в течение нескольких часов вырывал деревья, обрывал провода, опрокидывал остановки и столбы.

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