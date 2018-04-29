Ми-8 и Бе-200 МЧС РФ приступили к дежурству в Бурятии в условиях пожароопасной обстановки

УЛАН-УДЭ , 29 апреля. / ТАСС /. Два борта МЧС России — вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 — прибыли в Бурятию и приступили к работе по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

В регионе установилась теплая, ветреная и сухая погода. Год назад, 28 апреля 2017 года, возле села Черемушки в Прибайкальском районе Бурятии из-за штормового ветра и высокой температуры воздуха началось возгорание, которое мгновенно перекинулось на село. В результате от огня пострадало 28 строений, в том числе 19 жилых домов.

"Два борта находятся на дежурстве в Бурятии. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет-амфибия Бе-200ЧС прибыли в республику для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим, в настоящее время угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам нет", — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что применение авиации позволяет не допустить распространения пожаров в направлении населенных пунктов, ограничить распространение огня и увеличение площади возгораний, а также полностью ликвидировать пожары. В воскресенье самолет-амфибия работал в Кабанском районе, где совершил слив воды общим объемом 12 тонн на очаги торфяных пожаров. На земле торфяники тушат сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России и республиканских пожарно-спасательных подразделений. «Угрозы населенным пунктам нет, работы по ликвидации торфяных пожаров продолжаются», — отметили в ГУ МЧС.

По данным республиканского агентства лесного хозяйства, за прошедшие сутки на территории Бурятии ликвидирован один лесной пожар на площади менее 1 га в Еравнинском районе. В зоне космического мониторинга, в Баунтовском районе, зарегистрировано шесть термоточек на общей площади 2,3 тыс. га.