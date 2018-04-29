Аэропорт Жуковский восстановил работу после инцидента с самолетом

Аэропорт Жуковский восстановил свою работу в штатном режиме после экстренной посадки Ил-38, передает РИА «Новости»

Представитель аэропорта рассказал, что два борта из-за инцидента ушли на запасной аэродром, также три рейса — в Минск Худжанд и Душанбе — ждут отправления.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-38 успешно приземлился в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси.

Уточняется, что датчик невыпуска шасси сработал при посадке самолета на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском.

На борту воздушного судна находится экипаж в составе 4 человек.