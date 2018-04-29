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Аэропорт Жуковский восстановил работу после инцидента с самолетом
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Аэропорт Жуковский восстановил работу после инцидента с самолетом 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Аэропорт Жуковский восстановил свою работу в штатном режиме после экстренной посадки Ил-38, передает РИА «Новости».
Представитель аэропорта рассказал, что два борта из-за инцидента ушли на запасной аэродром, также три рейса — в Минск, Худжанд и Душанбе — ждут отправления.
Ранее сообщалось, что самолет Ил-38 успешно приземлился в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси.
Уточняется, что датчик невыпуска шасси сработал при посадке самолета на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском.
На борту воздушного судна находится экипаж в составе 4 человек.
26 апреля самолет, выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Казани из-за закурившего на борту пассажира.
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