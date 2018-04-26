Без света остались три района Калужской области 

Из-за сильного ветра днем 26 апреля в Мосальском, Мещовском и Боровском районах произошло отключение электричества. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области, сейчас ведутся восстановительные работы. Сроки их завершения пока не называются. Сколько людей осталось без света, также не уточняется. Напомним, это второе отключение за последние несколько дней. Первое произошло 21 апреля. Тогда также пострадали несколько районов, а также пригороды Калуги. Полностью ликвидировать последствия ЧП удалось только 24 апреля.