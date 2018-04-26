Весна не задалась: американские ВВС преследует череда катастроф

В первые весенние месяцы 2018 года в военно-воздушных силах США произошло семь авиационных происшествий, в том числе — с человеческими жертвами.

Чередой аварий и катастроф началась весна для американских ВВС. За неполных два месяца военно-воздушные силы США потеряли, по разным данным, от семи до девяти летательных аппаратов, несколько инцидентов повлекли за собой человеческие жертвы.

Так 15 марта у побережья Флориды разбился палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet. Об этом сообщала газета «Комсомольская правда». Самолет загорелся в воздухе и рухнул в полутора километрах от авиабазы на острове Ки-Уэст . Первоначально сообщалось, что экипаж — пилот и штурман — успел катапультироваться, летчиков нашла спасательная группа и на вертолете доставила в госпиталь, однако позже авиационное командование военно-морских сил США заявило о гибели экипажа.

На следующий день издание The Wall Street Journal опубликовало сообщение о крушении транспортного вертолета ВВС США HH-60 Pave Hawk на западе Ирака . Он перевозил американских военных с военной базы Эт-Танф в город Эш-Шаддад, где американцы тренируют бойцов курдских вооруженных формирований. На борту находилось семь человек, все они погибли.

3 апреля в Джибути разбился самолет вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier. Как сообщил телеканал CNN, штурмовик корпуса морской пехоты США потерпел крушение во время тренировочного полета. Представители американского минобороны заявили, что летчику была оказана медицинская помощь, но не пояснили, удалось ли сохранить ему жизнь.

Днем позже стало известно, что в Калифорнии потерпел катастрофу вертолет CH-53E Super Stallion, к слову — крупнейший в морской авиации ВМС США. Об этом сообщила телекомпания CBS. Вертолет вылетел с авиабаза Мирамар в Сан-Диего и разбился неподалеку от города Эль-Центро, в нескольких километрах от границы с Мексикой . Погибли четыре человека.

В этот же день, по данным телеканала Fox News, в Неваде упал истребитель F-16 из пилотажной группы американских ВВС Thunderbirds. Летчик вылетел с авиабазы Неллис для выполнения тренировочного полета и около 10:30 по местному времени разбился неподалеку от Лас-Вегаса.

7 апреля в штате Кентукки разбился ударный вертолет АН-64E Apache из 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных сил армии США. Катастрофа произошла на военном полигоне Fort Campbell. Как сообщалось на странице полигона в Facebook, инцидент произошел во время выполнения тренировочного полета. Экипаж, состоявший из пилота и штурмана, погиб.

24 апреля экстренную посадку на японскую авиабазу Цуики совершил истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 ВВС США. Об этом сообщило китайское информагентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей авиабазы. Самолет совершил аварийную посадку в 11.00 по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.