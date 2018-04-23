Незваный гость из Атлантики. Почему ураганы зачастили в Москву и область

Последние два года стали в Москве и области особенно «ураганными» — только в минувшие выходные из‐за ветра погибли два человека и пострадали 17. Куда больший ущерб ураганы причинили летом 2017 года. «360» узнал у ученых, с чем связано столь большое количество ураганов и ущерб от них.

В субботу, 21 апреля, на Москву и Подмосковье обрушился шквалистый ветер с дождем и порывами ветра до 25 метров в секунду. За субботу пришло две волны непогоды: примерно с 15 до 17 часов и с 20 часов. В результате в Москве пострадали 17 человек, из которых 14 были госпитализированы — трое детей и 11 взрослых. Из-за урагана погибла 13-летняя девочка — на нее упал незакрепленный мусорный контейнер. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о семи пострадавших в регионе, среди них один ребенок. Кроме того, в подмосковных Мытищах погиб мужчина, на которого упала снесенная порывом ветра бытовка.

Нетипичные для московского региона погодные явления зачастили в последние два года. Год назад столица и область уже сталкивались с мощным ураганом. Так, 29 мая 2017 года в Москве прошел шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду, в результате чего был побит рекорд 2001 года. Всего в 2017 году из-за падений деревьев и конструкций, вызванных сильным ветром, погибли 18 человек, а были травмированы более 200 жителей Москвы и Подмосковья.

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Если ураган с сильными порывами ветра застал вас на улице, необходимо держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Причем по возможности лучше не рисковать и переждать непогоду в капитальном здании. Если стихия застигла вас за рулем, то стоит соблюдать скоростной режим и держать повышенную дистанцию от других машин. По приезду на место назначения оставьте автомобиль на крытой парковке, в гараже или вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Циклон из Атлантики

Участившиеся экстремальные погодные явления связаны с климатическими изменениями, отметил в беседе с «360» профессор кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Геннадий Менжулин. По его словам, число погодных стихий с каждым годом будет увеличиваться.

Наша территория находится под влиянием так называемого западного циклонического переноса, идущего со стороны северной Атлантики. Ранее, когда глобальный климат был более стабильным, экстремальные погодные условия не были частыми гостями в центральном регионе. Однако сейчас климат меняется, что приводит к увеличению частоты повторяемости погодных стихий. В результате повышенной циркуляции воздушных масс на ее фронтах развиваются экстремальные циклоны, которые провоцируют шквалистые ветра и температурные скачки

— Геннадий Менжулин.

При этом шквалистые порывы ветра и ураганы характерны именно для весеннего периода, рассказал «360» научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Александр Чернокульский . «Для столичного региона апрель и май можно считать традиционно опасными месяцами, когда шанс возникновения непогоды особенно велик. К сожалению, даже с помощью радарных данных специалистам сложно с высокой точностью определить, где именно пройдет циклон. Обычно они могут лишь спрогнозировать, в какой области возможно усиление ветра, и примерное время наступления удара стихии», — объяснил собеседник «360».

Впрочем, сотрудники центра «Антистихия» МЧС России в марте 2018 года уже сделали предварительные прогнозы по числу погодных явлений, которые могут ждать россиян в этом сезоне. По их данным, в 2018 году на территории 30 регионов семи федеральных округов страны, в том числе в столичном регионе, ожидаются ураганы, шквалистый ветер с дождем и град. Представители центра подсчитали, что в зонах возможного удара природных стихий проживают свыше 90 миллионов россиян, то есть 60% населения страны.

Природный урон

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Одиноков

В результате разгула стихии в Москве было повалено почти 600 деревьев и повреждено более 90 автомобилей. Кроме того, от урагана пострадали крыши более 30 жилых домов и административных зданий. В Подмосковье непогода оставила без электроэнергии 655 жилых домов. При этом ветер повредил 17 автомашин и повалил 145 деревьев.

В основном упали деревья, которые не были вовремя срезаны сотрудниками ЖКХ, заметил в разговоре с «360» заведующий кафедрой биогеографии и охраны природы СПбГУ Александр Егоров . По его словам, основная причина падения — это гниение ствола, из-за чего корневая система не может удержать дерево.

Чтобы избежать падения деревьев во время урагана, сотрудники служб должны вовремя оценивать ветровальность древесных пород. Устойчивость деревьев связана с их породой и возрастом: к примеру, тополя падают чаще всего в возрасте свыше 60 лет, поскольку их стволы в это время уже подвержены гниению

— Александр Егоров.

Кроме того, от обрушения деревьев во время разгула стихии спасают густые посадки, так как такие рощи становятся более устойчивыми к ветрам, отмечает ученый. «Дачникам стоит внимательно проверить свои участки на наличие деревьев с массой сухих веток, поскольку они могут предоставлять угрозу падения о время урагана», — резюмировал собеседник «360».