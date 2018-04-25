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В Японии экстренно сели два конвертоплана
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В Японии экстренно сели два конвертоплана США Osprey 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Reuters
Два американских военных конвертоплана Osprey совершили экстренную посадку в аэропорту японского Амами, сообщает Kyodo.
Инцидент произошел в среду в аэропорту острова Амами, относящегося к префектуре Кагосима. Информации о пострадавших пока нет, передает ТАСС.
Оба конвертоплана приписаны к авиабазе морской пехоты США Футэмма в префектуре Окинава.
В августе 2017 года конвертоплан США Osprey уже совершал экстренную посадку в японском аэропорту.
В декабре 2016 года американское командование после соответствующего запроса приняло решение приостановить полеты военных конвертопланов Osprey над Японией после того, как один из них совершил экстренную посадку. Машина получила серьезные повреждения — у нее отвалились оба крыла и развалился на части фюзеляж.
На базе морской пехоты США Футэмма дислоцированы 24 конвертоплана. Размещение этих винтокрылых машин уже несколько лет вызывает протесты у населения, поскольку с ними неоднократно происходили опасные инциденты.
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