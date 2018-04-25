Машина «Судного дня Путина» приведет к катастрофе 

Первого марта в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о ряде ядерных вооружений, которые, по его словам, разрабатываются в России. Среди них особое место занимает беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на больших глубинах со скоростью, превышающей скорость современных подводных лодок и надводных кораблей, пишет «Бизнес инсайдер». Это аппарат, как отметил российский лидер, будет практически неуязвим и может нести мощный ядерный ядерный заряд.
Ядерное оружие, взорванное вблизи прибрежной линии, может вызвать огромные разрушения, подчеркивает издание. Это было доказано в ходе подводных ядерных испытаний, которые проводили США в 1940-х и 50-х годах. Ядерный взрыв поднял в воздух массы воды высотой более полутора километра и вызвал мощные ударные волны. Несколько военных кораблей, задействованных в испытаниях, просто испарились. Других бросало, как игрушки в ванне, и в конце концов они затонули. Лишь некоторые выдержали удар, получив повреждения корпуса и двигателей.
По мнению эксперта издания, ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн вблизи прибрежной линии может вызвать взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Речь идет о землетрясении и цунами в регионе Тохоку, в результате которых погибли более 15 тысяч человек. Более того, отмечает специалист, подводный удар может вызвать волны до ста метров. По его мнению, прибрежный взрыв от этого типа оружия может «высосать» тонны океанских отложений, облучить их и обрушить на близлежащие районы в виде радиоактивных осадков. Лос-Анджелес или Сан-Диего будут особенно уязвимы от выпадения таких осадков из-за преобладающих на суше ветров.
Между тем, говорится в материале, Путин не смог подтвердить наличие «Статуса-6», хотя и сказал, что испытания энергоблока для этого аппарата «позволили начать разработку нового типа стратегического оружия» для доставки ядерной бомбы большой мощности. В статье от 2015 года эксперт по ядерной политике Миддлберийского Института международных исследований по внешней политике Джеффри Льюис назвал это оружие «машиной Судного дня Путина».