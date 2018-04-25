Машина «Судного дня Путина» приведет к катастрофе 

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Российские С-300 и С-400: грозные убийцы или переоцененные пустышки?

Нелепое предложение США включить Россию в список стран-спонсоров терроризма

BBC: Сергей Скрипаль просил у Путина прощения и хотел вернуться в Россию