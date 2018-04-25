Япония заявила протест Южной Корее из-за шоколада

Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги вызвал руководство южнокорейского диппредставительства в Токио и заявил протест, поскольку изображение на шоколаде противоречит позиции Японии по данному вопросу, передает РИА «Новости»

На плитке шоколада, которая призвана украсить пятничный ужин президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына после исторического саммита, изображена единая Корея. Здесь же изображены и острова, на которые претендует Япония. Напомним, Япония не впервые предъяввляет претензии Южной Корее. Так, 6 января 2017 года власти Японии решили отозватьсвоего посла в Южной Корее в знак протеста против установки в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии символического памятника «женщинам для утешения».

В феврале правительство Японии направило протест Южной Корее в связи с изображением на едином флаге двух Корей спорных островов Такэсима (Токто).