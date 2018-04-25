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Объект культурного наследия в НСО рухнул из-за сильного урагана
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Объект культурного наследия в НСО рухнул из-за сильного урагана 

АиФ-Новосибирск 38 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В поселке Чаны Новосибирской области рухнула водонапорная башня, которую признали объектом культурного наследия с недавних пор. Об этом сообщает группа «Гражданский патруль.
Напоминаем, вчера спасатели МЧС предупреждали население о том, что в регионе ожидается сильный ураган со шквалистым ветром и ливнем.
Таким образом, вчера, 24 апреля, в рабочем поселке Чаны из-за сильного ветра упала водонапорная железнодорожная башня.
Объект построили примерно в 1935 году, а в 2016 году он получил статус объекта культурного наследия. Но, как сообщают очевидцы, никаких работ по восстановлению памятника не производили.
Вчера прошел ураган с дождем, и водонапорная железнодорожная башня рухнула. Очевидцы рассказали, что сейчас рабочие занимаются разбором завалов на месте происшествия.
При этом, самый пик плохой погоды ожидается в регионе сегодня, 25 апреля. По прогнозу синоптиков ветер усилится до 22 метров в секунду, с порывами до 27 метров в секунду.
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