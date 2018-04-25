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Под Вологдой паводковые воды затопили кладбище, дезинфекция невозможна
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Под Вологдой паводковые воды затопили кладбище, дезинфекция невозможна 

Вести.Ru 23 минуты назад
Паводок в Вологодской области может обернуться санитарными проблемами. Из-за сильных дождей почти полностью затопило кладбище в одном из поселков. Введен режим ЧС, передает телеканал «Россия 24».
По словам представителей местной администрации, дезинфекцию территории пока начать невозможно. Однако людям, проживающим поблизости, в том числе и в соседних населенных пунктах, доставляют питьевую воду. Спасатели возводят дамбы.
Всего в зоне подтопления находятся 6 поселков, это более 70 домов. Большинство жителей сейчас находятся у родственников. Несколько человек — в пунктах временного размещения. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся еще как минимум несколько дней.
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