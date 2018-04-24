Ещё
МЧС Новосибирска опубликовало штормовое предупреждение на 25 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС Новосибирска опубликовало штормовое предупреждение на 25 апреля 

Газета.Ru 42 минуты назад
В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает «Инфореактор».
По данным, полученным от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области 25 апреля ожидаются дожди, местами сильные грозы. Сообщается об усилении ветра с порывами до 22 метров в секунду. Возможны обрывы линий связи и электропередач и падение деревьев.
Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей региона к бдительности и внимательности. По возможности следует не выходить на улицу без особой нужды. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обратиться в дежурную часть МЧС по телефону «112».
Газета.Ru: последние новости
Власти Москвы выплатят компенсацию семье погибшей во время урагана девочки В России построят глубоководный беспилотник через два года МЧС объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае с 6 по 8 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны228
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
Российские дипломаты покидают Сиэтл130
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией154
«Газпром» готов «добить Украину»338
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Конфликты
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение