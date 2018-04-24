МЧС Новосибирска опубликовало штормовое предупреждение на 25 апреля 

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает «Инфореактор».
По данным, полученным от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области 25 апреля ожидаются дожди, местами сильные грозы. Сообщается об усилении ветра с порывами до 22 метров в секунду. Возможны обрывы линий связи и электропередач и падение деревьев.
Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей региона к бдительности и внимательности. По возможности следует не выходить на улицу без особой нужды. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обратиться в дежурную часть МЧС по телефону «112».