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В Росавиации назвали опасные воздушные зоны
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В московском метро произошло ЧП

В Росавиации назвали опасные воздушные зоны 

ТАСС 1 час назад
Воздушные зоны в районах Афганистана, Кабула, Ливии, Мали и Сомали опасны из-за террористической угрозы — Росавиация.
ТАСС: последние новости
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