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В Росавиации назвали опасные воздушные зоны
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В Росавиации назвали опасные воздушные зоны
ТАСС
1 час назад
Комментарии
Воздушные зоны в районах
Афганистана
,
Кабула
,
Ливии
,
Мали
и
Сомали
опасны из-за террористической угрозы —
Росавиация
.
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