В Росавиации назвали опасные воздушные зоны

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Самолет из Ростова-на-Дону вынужденно сел в Москве из-за закурившего на борту пассажира

Два летевших из Москвы в Кемерово самолета из-за тумана приземлились в Новосибирске

Самолет "Аэрофлота" из Москвы в Иркутск сел в Новосибирске из-за болезни пассажира