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Новейший американский истребитель экстренно сел в Японии
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Новейший американский истребитель экстренно сел в Японии 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 совершил аварийную посадку на базе Сил самообороны Японии в префектуре Фукуока, что на юго-западе страны. Инцидент произошел около 11 часов утра. Никаких данных о пострадавших или разрушениях нет, пишет издание Kyodo News.
На вооружении японской армии пока стоит всего несколько американских истребителей F-35 версии А. В общем Токио планирует купить 42 подобных машины. Причем каждый самолет пятого поколения обходится бюджету страны в 135 миллионов долларов.
В начале этого года стало известно, что что ВВС островного государства заказало еще несколько истребителей, но у уже в модификации B. Это палубная версия с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. F-35B должны встать на вооружение в 2026 году и сменить устаревшие F-15.
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