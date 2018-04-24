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В Тунисе разбился военный самолет
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В Тунисе разбился военный самолет 

Мир24 2 часа назад
Фото: mir24.tv / Мария Чегляева
На востоке Туниса разбился военный самолет. Инцидент произошел неподалеку от авиабазы рядом с городом Сфакс. Об этом сообщает Reuters.
Учебное воздушное судно совершало тренировочный полет. В результате крушения погибли по меньшей мере два человека.
На месте авиакатастрофы работают спасатели. Причины произошедшего выясняются.
Недавно в Греции потерпел крушение военный самолет. Истребитель Мираж-2000-5 пропал с радаров над Эгейским морем, когда возвращался после патрулирования воздушных границ. В результате крушения погиб пилот.
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