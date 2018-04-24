В Тунисе разбился военный самолет

На востоке Туниса разбился военный самолет. Инцидент произошел неподалеку от авиабазы рядом с городом Сфакс . Об этом сообщает Reuters.

Учебное воздушное судно совершало тренировочный полет. В результате крушения погибли по меньшей мере два человека.

На месте авиакатастрофы работают спасатели. Причины произошедшего выясняются.