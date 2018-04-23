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Глава Гидрометцентра РФ назвал прогноз о частых ураганах Москве преждевременным
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Глава Гидрометцентра РФ назвал прогноз о частых ураганах Москве преждевременным 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Долгосрочный прогноз о частых штормах и торнадо в столице сделан «смело и преждевременно», сообщил РИАМО в понедельник глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Подобные явления, как шторм или смерч, прогнозируются за сутки, но наиболее точно масштабы и характер явлений предсказываются синоптики за десятки минут. Например, в США об урагане предупреждают за 19 минут. В начале века это было лишь 6 минут», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что говорить о том, что прошедший 21 апреля шторм — типичное явление в Москве для этого времени года, а летом жителям столицы можно ожидать торнадо — преждевременно и смело.
«Теоретически климатологи сделали верное предположение. При потеплении климата увеличивается повторяемость экстремальных событий. Но смерчи, чрезвычайно засушливые периоды, очень сильные осадки, шквалистый ветер — за несколько месяцев предсказать практически невозможно», — отметил Вильфанд.
Он добавил, что специалисты отмечают статистическое повышение частотности неблагоприятных для человека природных явлений.
«Климатологически о вероятности смерчей или штормов говорить можно, но важнее разрабатывать методологию, которая позволит предупреждать людей о ненастье заблаговременно», — сказал Вильфанд.
Ранее СМИ сообщили о том, что прошедший 21 апреля шторм типичен для этого времени года в Москве, а летом в городе можно ждать торнадо. Данное утверждение сделал заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье 21 апреля. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Во время урагана порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.
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