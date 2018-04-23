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Буксировщик столкнулся с самолетом в аэропорту «Домодедово»
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Буксировщик столкнулся с самолетом в аэропорту «Домодедово» 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Тягач во время буксировки столкнулся с пассажирским самолетом в столичном аэропорту «Домодедово», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы аэропорта.
«В процессе буксировки воздушного судна тягач задел носовую часть борта самолета. Летно-технические характеристики воздушного судна нарушены не были. Командиром ВС было принято решение о продолжении выполнения рейса», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на работу аэропорта событие не повлияло.
Ранее СМИ сообщили, что самолет Embraer-195 «Саратовских авиалиний» в московском аэропорту «Домодедово» столкнулся с буксировщиком. После инцидента технические специалисты и контролирующие органы должны были составить технический акт о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации, в связи с чем вылет рейса задержался, как и следующие рейсы по этому маршруту. Время задержки составляет два часа.
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