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Метеоролог назвал ураган в столице «нормальным» явлением
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Метеоролог назвал ураган в столице «нормальным» явлением 

Москва24 48 минут назад
Фото: Москва24
Доктор географических наук, заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов назвал накрывший накануне столицу ураган «нормальным» явлением.
"Пришел типичный атлантический циклон. Такие синоптические ситуации были и раньше. Необычно, что температура в конце апреля ниже нормы на восемь градусов. При этом аномальным такую погоду все же называть нельзя", — сказал он в эфире радио «Москва FM».
Эксперт также отметил, что лето приходит в свои календарные дни, но есть тенденция на сокращение периода с зимы на лето — весна становится короче, а декабрь постепенно превращается в месяц осенний.
В минувшие выходные в столице прошло две штормовые волны. В результате пострадало 17 человек, один ребенок погиб. Кроме того, стихией было повалено более тысячи деревьев, повреждено около 100 автомобилей и 30 кровель домов.
Порывы ветра доходили до 30 метров в секунду в отдельных районах. Для ликвидации последствий стихии были привлечены 1200 сотрудников МЧС и 600 единиц техники.
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