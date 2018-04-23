Метеоролог назвал ураган в столице «нормальным» явлением

Доктор географических наук, заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов назвал накрывший накануне столицу ураган «нормальным» явлением.

"Пришел типичный атлантический циклон. Такие синоптические ситуации были и раньше. Необычно, что температура в конце апреля ниже нормы на восемь градусов. При этом аномальным такую погоду все же называть нельзя", — сказал он в эфире радио «Москва FM».

Эксперт также отметил, что лето приходит в свои календарные дни, но есть тенденция на сокращение периода с зимы на лето — весна становится короче, а декабрь постепенно превращается в месяц осенний.

В минувшие выходные в столице прошло две штормовые волны. В результате пострадало 17 человек, один ребенок погиб. Кроме того, стихией было повалено более тысячи деревьев, повреждено около 100 автомобилей и 30 кровель домов.