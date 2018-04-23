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Дорожники определились с объемом работ на трассе от Костромы до Шарьи
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Дорожники определились с объемом работ на трассе от Костромы до Шарьи 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
На трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, которая в 2017 году стала федеральной, скоро начнется ремонт. В УПРДОР «Холмогоры» уже определили объемы работ на данной дороге, сообщает пресс-служба губернатора.
На трассе в пределах нашего региона запланирован капитальный ремонт, и проектно-изыскательские работы. Так, уже в этом году начнется капитальный ремонт на отрезке с 7 по 29 километр в границах Костромского и Судиславского районов. Еще в прошлом году здесь заменили все водопропускные трубы и расчистили обочины.
Ремонт полотна пройдет на четырех участках: с 55 по 97 километр, с 327 по 381 километр, с 97 по 147 километр, с 224 по 272 километр. Работы завершатся в 2018-2019 годах.
Идут и проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт участка с 29 по 55 километр, ремонт полотна с 272 по 372 километр, ремонт искусственных сооружений и водопропускных труб.
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