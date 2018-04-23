Москву накрыла свирепая буря: последствия стихии глазами очевидцев

Стихия обрушилась на Северо-Западный и Центральный федеральные округа в субботу, 21 апреля. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС , ветер до 25 метров в секунду и осадки наблюдались в Башкирии , Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Брянской, Орловской, Новгородской, Ленинградской областях и в Москве

Как в прошлом году тонула столица: «вселенский потоп» глазами очевидцев.

"На территории 76 муниципальных образований было нарушено энергоснабжение в 1319 населенных пунктах, 40 071 жилом доме и четырех социально значимых объектах, произошли падения более 1500 деревьев, 11 рекламных щитов, получили повреждения 177 единиц личного автотранспорта, частично повреждены кровли 59 жилых домов и пяти социально значимых объектов", — говорится в сообщении МЧС.

Но самое страшное, что не обошлось без жертв: в Москве погибла 12-летняя девочка. Во многих регионах, оказавшихся во власти бури, есть пострадавшие. По прогнозам Росгидромета , влияние циклона в понедельник, 23 апреля, сохранится в Поволжье. В данный момент выполняются все мероприятия по предупреждению и минимизации последствий циклона.

Ну а пострадавшие города пока что понемногу приходят в себя после шторма, а пользователи соцсетей делятся фотографиями, по которым можно оценить масштабы стихии.

Кому-то крупно не повезло #москва #ураган #погодажуть����

Публикация от vera_tretykova (@vera_tretykova) 22 Апр 2018 в 11:37 PDT #ураган #ураганвмоскве

Публикация от Anastasia Ivanova (@novasibirya_nova) 22 Апр 2018 в 11:15 PDT Ураган и штормовой ветер в Москве. Последствия. Жесть и печалька ������������������������ #самолёты #машины #рыбаки #работа #путешествие #река #отпуск #ржд #авто #деньги #природа #секси #выходные #любовь #город #ураганвмоскве #travel #собакадруг #сдобрымутром #рыбалка #половодье #деньрождения #fishing #лодка #этопитердетка #мартовскиекоты #sports #интерьер #шторм #озеро

Публикация от Юрий Максимов (@maxim_oo7) 22 Апр 2018 в 8:42 PDT Ураган и штормовой ветер в Москве. Последствия. Жесть и печалька ������������������������ #самолёты #машины #рыбаки #работа #путешествие #река #отпуск #ржд #авто #деньги #природа #секси #выходные #любовь #город #ураганвмоскве #travel #собакадруг #сдобрымутром #рыбалка #половодье #деньрождения #fishing #лодка #этопитердетка #мартовскиекоты #sports #интерьер #шторм #озеро

Публикация от Юрий Максимов (@maxim_oo7) 22 Апр 2018 в 8:39 PDT #москва #ураганапрель2018 #москваураганапрель2018 #ураганвмоскве #ураганвмоскве2018

Публикация от Mikhail Tarasenko (@mihtar77) 21 Апр 2018 в 4:14 PDT ������������ #ураганвмоскве #штормвмоскве #дмитров

Публикация от Dinara Akkujina (@dynarr) 22 Апр 2018 в 5:22 PDT Очередные последствия урагана в Москве ���� жалко машинку ☹️

Публикация от Елена Головань (@helena.golovan) 22 Апр 2018 в 4:39 PDT первые жертвы вчерашнего урагана в Москве записываются в ремонт ���� вот, на пассат упало дерево, владелец сейчас во дворе ждет бензопилу ГБУ Жилищник и грузит на наш эвакуатор ���� будем менять панель крыши, стекла и капот, а также подтягивать разошедшиеся стойки крыши ☝️ #ураган #шторм #ветер #бедствие #ураганвмоскве #вмоскве #кузов #кузовнойремонт #кузовной #упалодерево #деревоупало #дерево #деревопад #шквал #шквалистыйветер #жестянка #жесть #жестянщик #авто #auto #автожестянщик #покраска #машина #car #bodyrepair #автомобиль #passat #машинка #пассат #vw Публикация от ���� АВТОБОТАНИК (@autobotanik) 22 Апр 2018 в 4:06 PDT Кому-то не повезло #стихия #ураган #ураганвмоскве

Публикация от Elena (@schlonik) 22 Апр 2018 в 3:05 PDT А у нас погодка то сногсшибательная в апреле. #погода #апрель #москва #ураганвмоскве #ураган #ветер #сносит

Публикация от Космос В Штанах (@smehueshki) 22 Апр 2018 в 3:14 PDT Вчерашний ураган в Московском регионе вошёл в историю метеонаблюдений. ���� ———————————————————————— ⚠️Порывы ветра достигали до 30 метров в секунду. ———————————————————————— ����В результате стихии пострадали 17 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состояние, врачам спасти не удалось.

Публикация от Моя Москва (@moya.moskva) 21 Апр 2018 в 11:46 PDT Не всем повезло вчера (#ураган #ураганвмоскве #деревья

Публикация от Vasily Legenda Kuznetsov (@legenda1812) 21 Апр 2018 в 11:42 PDT В Новой Москве порывом ветра опрокинуло фургон. #москва #непогода #ураган #дождь #ветер #ливни #moscow #wind #rain #weather #russia #россия #мобильныйрепортер #mreporter #мчс #спасатели #ураганвмоскве

Публикация от Мобильный репортёр (@mreporter_official) 21 Апр 2018 в 11:04 PDT Владельцу реально повезло -с ювелирной точностью пострадало только окно. Но ввиду ухудшения погоды������������, не оставляйте авто рядом с тем, что может упасть от ветра ������������ #ураганвмоскве #ураган2018 ����

Публикация от Natalie Longlife (@anteraoo7) 21 Апр 2018 в 10:57 PDT