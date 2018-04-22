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Работы по уборке поваленных ураганом деревьев завершились в Москве
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Работы по уборке поваленных ураганом деревьев завершились в Москве 

Агентство «Москва» 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
«В Москве завершены работы по распилке и вывозу всех поваленных в результате субботнего урагана деревьев. Всего службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1 тыс. 200 деревьев. Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась. Поврежденные электросети в некоторых районах Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) были оперативно восстановлены еще ночью», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о том, что порывами ветра во время непогоды 21 апреля было нарушено 30 кровель, все они восстановлены. В восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства и более 350 единиц техники.
Агентство «Москва»: последние новости
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