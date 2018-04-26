Ещё
В Хабаровске сняли введенный после крушения вертолета городской режим ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровске сняли введенный после крушения вертолета городской режим ЧС 

ТАСС 8 минут назад
Фото: otr-online.ru
ХАБАРОВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Городской режим ЧС, введенный в Хабаровске, где разбился вертолет Ми-8, снят, сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС России в четверг.
Ранее сообщалось о снятии режима ЧС в Хабаровском крае, однако в Хабаровске сохранялся городской режим ЧС.
"В течение суток снят режим [ЧС] на территории Хабаровска, введенный в связи с крушением вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток», — говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился в Хабаровске 11 апреля при тренировочном полете. Погибли все шесть человек, находившихся на борту.
ТАСС: последние новости
Мать и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Костромской области Аэропорт Нальчика устранил выявленные транспортной прокуратурой нарушения В Подмосковье госпитализирован сбитый иномаркой школьник
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель82
Глава МЧС ответил Михалкову163
Новая угроза: как Америка подкосит рубль204
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»47
Новая схема мошенничества появилась в РФ9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение