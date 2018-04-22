Ещё
Центр России штормит: продолжит ли погода капризничать?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр России штормит: продолжит ли погода капризничать? 

Мир24 55 минут назад
Фото: Мир24
На Центральную Россию в субботу обрушился шторм. Жертвами стихии стали два человека, в том числе 12-летняя девочка. 17 пострадали.
Непогода охватила восемь регионов Центральной России. Помимо Москвы и Подмосковья, это Тверская, Смоленская, Тульская, Рязанская, Владимирская и Ивановская области. Из-за обрыва проводов обесточенными оказались более 500 населенных пунктов. Без света остались почти 50 тысяч человек. Масштаб разрушений многие уже сравнили с сильным штормом, который обрушился на Москву почти год назад, когда погибли 18 человек. А порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Накануне ветер такой же силы наблюдался в столичном районе Внуково.
«В Москве и Подмосковье, особенно на востоке и юго-востоке, в Рязанской, Тульской, Калужской областях сохранится ветреная погода без осадков. Прохлада, если говорить про европейскую территорию, про Центральный федеральный округ, дойдет практически до центрально-черноземных областей», — заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
«Хорошо, что центр (фронта) прошел не через саму Москву, а несколько севернее, северо-восточнее. Погодное дежавю будут наблюдать уже жители Приволжского федерального округа — это снежные заряды, сильный ветер со скоростью до 20-25 метров в секунду. Атмосферный фронт будет смещаться на восток, юго-восток, и перед теплым фронтом будут смешанные осадки. В утреннее и ночное время это может быть мокрый снег, снег, зерна снежные с дождем, в дневное время — дождь», — отметил синоптик.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Ураган в Центральной России оставил без света более 40 тысяч человек Ураган в Москве унес жизнь ребенка Время половодья: спасателей в России проверяют в реальной обстановке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию461
Масляков резко пригрозил Светлакову145
«США готовят в Риге провокацию»95
Захарова сообщила хорошую новость331
«Путин не ценит слабость»157
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение