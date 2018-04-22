Центр России штормит: продолжит ли погода капризничать?

На Центральную Россию в субботу обрушился шторм. Жертвами стихии стали два человека, в том числе 12-летняя девочка. 17 пострадали.

Непогода охватила восемь регионов Центральной России. Помимо Москвы Подмосковья , это Тверская, Смоленская, Тульская, Рязанская, Владимирская и Ивановская области. Из-за обрыва проводов обесточенными оказались более 500 населенных пунктов. Без света остались почти 50 тысяч человек. Масштаб разрушений многие уже сравнили с сильным штормом, который обрушился на Москву почти год назад, когда погибли 18 человек. А порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Накануне ветер такой же силы наблюдался в столичном районе Внуково

Юрий Варакин. «В Москве и Подмосковье, особенно на востоке и юго-востоке, в Рязанской, Тульской, Калужской областях сохранится ветреная погода без осадков. Прохлада, если говорить про европейскую территорию, про Центральный федеральный округ, дойдет практически до центрально-черноземных областей», — заявил начальник ситуационного центра Росгидромета

«Хорошо, что центр (фронта) прошел не через саму Москву, а несколько севернее, северо-восточнее. Погодное дежавю будут наблюдать уже жители Приволжского федерального округа — это снежные заряды, сильный ветер со скоростью до 20-25 метров в секунду. Атмосферный фронт будет смещаться на восток, юго-восток, и перед теплым фронтом будут смешанные осадки. В утреннее и ночное время это может быть мокрый снег, снег, зерна снежные с дождем, в дневное время — дождь», — отметил синоптик.

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