После урагана: как получить компенсацию за упавшее на автомобиль дерево

В субботу, 21 апреля, и ночью в воскресенье на столичный регион обрушился шторм: порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате стихии было повалено около 900 деревьев, повреждены десятки машин. Юрист Михаил Хомяков рассказал корреспонденту «ВМ», как добиться возмещения ущерба.

Ураган относится к категории форс-мажорных обстоятельств. В последнее время при подобных ненастьях, которое недавно произошло в Москве , значительные повреждения получают автомобили, отметил юрист. По его словам, при сильном ветре по шкале Бофорта (от 10,8 до 13,8 метра в секунду) должно поступить оповещение от МЧС

— Этот момент нужно учитывать, поскольку он важен, — подчеркнул Хомяков. Если на автомобиль упало дерево, в первую очередь нужно выяснить, по какой причине это произошло.

— Допустим, дерево было сухим и некрепким. Всю ответственность за падение сухого дерева несет управляющие компании, возмещать причиненный ущерб должны они. Почему? Поскольку они отвечают за своевременное выполнение порубки сухих деревьев. Однако здесь может потребоваться дендрологическая экспертиза. То есть — специалисты должны определить качественное состояние дерева, которое упало: было ли оно сухостойным, больным, здоровым и так далее. Конечно, экспертиза платная.

Сложнее обстоит дело с загородными домами. Чтобы обезопасить себя, их нужно изначально страховать отдельно по полису добровольного страхования.

— Допустим, упало на крышу дерево. Здесь нужно выяснить, где росло это дерево, на чьей территории, кто несет ответственность. Если на участке пострадавшего, то вопросов никаких быть не должно. Другой пример: дерево росло на участке соседа, — сказал юрист. — Если же дом застрахован от причинения вреда имуществу третьими лицами, то можно взыскать причиненный ущерб. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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