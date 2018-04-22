Торагай проснулся в Баку: сразу два извержения

Вулкан Торагай проснулся в Баку . Сразу два извержения произошли сегодня утром, передает «МИР 24». Первое зафиксировали в семь утра по Москве , второе — спустя два часа. Специалисты Минэкологии в настоящий момент изучают последствия извержений. Населенных пунктов вблизи вулкана нет. По данным властей, никто не пострадал.

До этого вулкан Торагай извергался 11 раз, последний из них — в марте этого года.

Ранее на Гавайях сняли на видео извержение знаменитого и самого активного вулкана на Земле — Килауэа.

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