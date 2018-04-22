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Торагай проснулся в Баку: сразу два извержения
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Торагай проснулся в Баку: сразу два извержения 

Мир24 1 час назад
Вулкан Торагай проснулся в Баку. Сразу два извержения произошли сегодня утром, передает «МИР 24». Первое зафиксировали в семь утра по Москве, второе — спустя два часа. Специалисты Минэкологии в настоящий момент изучают последствия извержений. Населенных пунктов вблизи вулкана нет. По данным властей, никто не пострадал.
До этого вулкан Торагай извергался 11 раз, последний из них — в марте этого года.
Ранее на Гавайях сняли на видео извержение знаменитого и самого активного вулкана на Земле — Килауэа.
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