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В Подмосковье госпитализирован сбитый иномаркой школьник
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В Подмосковье госпитализирован сбитый иномаркой школьник 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Водитель иномарки сбил школьника на нерегулируемом переходе в подмосковном Софрине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"В Пушкинском районе Софрино на улице Тютчева мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2006 года рождения. Пострадавший госпитализирован", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что водитель не предпринимал попыток скрыться с места аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.
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