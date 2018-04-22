Ещё
В столице убрали поваленные во время урагана деревья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице убрали поваленные во время урагана деревья 

Mos.ru 47 минут назад
Фото: Mos.ru
В Москве завершили работы по распилке и вывозу деревьев, поваленных в результате субботнего урагана. Всего службы комплекса городского хозяйства отправили на утилизацию 1200 деревьев.
Ураган, из-за которого пострадали 17 человек, прошел в Москве 21 апреля. Несмотря на непогоду, подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения в городе не прерывалась. В ТиНАО из-за порывистого ветра с ливнем повредились линии электропередач. В оперативном порядке к передвижным электростанциям подключили все социально значимые объекты.
Было затруднено движение электричек, в аэропортах отменили несколько рейсов.
Mos.ru: последние новости
Непогода в Москве. МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре Розовая ветка: когда будет готов первый участок Кожуховской линии метро Казачий граф и отец русской артиллерии: музейные истории о героях
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию528
Масляков резко пригрозил Светлакову167
«Путин не ценит слабость»244
«США готовят в Риге провокацию»102
Захарова сообщила хорошую новость351
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение