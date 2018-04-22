В столице убрали поваленные во время урагана деревья

Москве завершили работы по распилке и вывозу деревьев, поваленных в результате субботнего урагана. Всего службы комплекса городского хозяйства отправили на утилизацию 1200 деревьев.

Ураган, из-за которого пострадали 17 человек, прошел в Москве 21 апреля. Несмотря на непогоду, подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения в городе не прерывалась. В ТиНАО из-за порывистого ветра с ливнем повредились линии электропередач. В оперативном порядке к передвижным электростанциям подключили все социально значимые объекты.

Было затруднено движение электричек, в аэропортах отменили несколько рейсов.