В Центральной России устраняют последствия урагана 

Прошедшую ночь тысячи спасателей и энергетиков Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Московской и Тульской областей провели на работе. Они устраняли последствия мощного урагана. Стихия оставила без света сотни населенных пунктов, сообщает телеканал «Россия 24». По оценкам МЧС, это порядка 70 тысяч жителей. Электроснабжение социальных объектов в столичном регионе уже восстановлено. Порывы ветра достигали ураганных отметок — до 25 метров в секунду. Есть погибшие. Это мужчина. В подмосковных Мытищах упал его придавило вагончиком. В Москве жертвой стихии стала 12-летняя девочка. На нее упал мусорный контейнер. В больницах сейчас остаются 14 человек. О возможных изменениях погоды жителей регионов европейской части России предупреждали заранее: спасатели рассылали смс-оповещения. Ураган оставил после себя массу поваленных деревьев, сорванных крыш и выбитых окон. Дорожные знаки, рекламные щиты буквально разбросаны ветром, многие из них упали на находящиеся рядом автомобили. Очевидцы в социальных сетях публикуют видео из Обнинска, где из-за дождя, града и сильного ветра рухнули несколько балконов многоэтажки. Дом новый, его недавно сдали в эксплуатацию. Ураганы в Москве не редкость. Так весной прошлого года разбушевавшаяся стихия стала причиной гибели 16 человек. 108 людей были госпитализированы. В городе и области были многочисленные разрушения и ущерб имущества.