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В Центральной России ликвидируют последствия урагана
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В Центральной России ликвидируют последствия урагана 

Авторадио 9 минут назад
Последствия субботней непогоды ликвидируют в российских регионах. В Московской, Смоленской, Рязанской, Ивановской и Тульской областях восстановительные работы завершены. В Тверской и Владимирской — еще продолжаются. Там без света остались несколько тысяч человек. Линии электропередачи восстанавливают более 160 бригад энергетиков. Кроме того, в пострадавших регионах работают оперативные группы МЧС. Спасатели обходят дворы и оказывают адресную помощь населению. По данным синоптиков, в ближайшие дни в некоторых регионах Центральной России ожидается порывистый ветер, возможны осадки.
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