В Белоруссии сильный ветер обесточил почти тысячу населенных пунктов

Как отмечают синоптики, порывы ветра в субботу достигали 27 метров в секунду.

"По данным государственного производственного объединения «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По состоянию на 06.00 (совпадает с мск) 22 апреля, оставались без электроснабжения шесть населенных пунктов и девять трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях.

Сильный ветер, по данным МЧС, привел к «опасному падению» 34 деревьев — в Могилевской (20 случаев), Минской (восемь случаев) областях и в Минске (шесть случаев), повреждены три легковых автомобиля. Пострадавших нет.