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В Белоруссии сильный ветер обесточил почти тысячу населенных пунктов
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В Белоруссии сильный ветер обесточил почти тысячу населенных пунктов 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 22 апр — РИА Новости. Сильный ветер в Белоруссии нарушил электроснабжение в 996 населенных пунктах и повалил деревья, к утру без электричества остаются шесть сел, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям страны.
Как отмечают синоптики, порывы ветра в субботу достигали 27 метров в секунду.
"По данным государственного производственного объединения «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По состоянию на 06.00 (совпадает с мск) 22 апреля, оставались без электроснабжения шесть населенных пунктов и девять трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях.
Сильный ветер, по данным МЧС, привел к «опасному падению» 34 деревьев — в Могилевской (20 случаев), Минской (восемь случаев) областях и в Минске (шесть случаев), повреждены три легковых автомобиля. Пострадавших нет.
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