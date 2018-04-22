И смешно, и страшно. Как москвичи отреагировали на ураган в соцсетях

Была радуга и сплыла. Точнее, ветром сдуло. Ураган в Москве активно обсуждают пользователи социальных сетей и выкладывают фото и видео, передает «МИР 24».

Жителей города сильный ветер, конечно же, напугал. Большинство в соцсетях делились своими страхами, а также описывали ситуацию: падают деревья, крыши, светофоры.

Однако были и те, кто с юмором отнесся к стихии. В комментариях они писали: дерево упало и у водителя тут же нашлась пила. Кто-то, оказывается, обожает, когда бушует ураган.

Вот что написали супруги, у которых пострадал автомобиль. По их мнению, стихия проявила заботу и укрыла замерзшую машину кровлей крыши.

По словам синоптиков, такой сильный ветер в Москве в конце апреля бывает лишь раз в десять лет.

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