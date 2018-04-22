Сдувало остановки, сносило крыши. Ураганные выходные 

Два человека стали жертвами урагана, который прошелся по центральной части России. Пострадали более 25 человек. Шквалистый ветер бушевал несколько часов. Он обрывал кровлю крыш, валил деревья и линии электропередачи, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.
Кадры с камеры наблюдения. Улица Новая. Школьницы пересекали двор. Сильнейший порыв ветра оторвал от земли и швырнул металлический павильон для мусорных баков прямо в них. Одна из девочек от полученных травм скончалась в больнице.
Порывы ветра в некоторых районах Москвы достигали 25 метров в секунду. Он с корнем вырывал деревья, обрывал провода, опрокидывал столбы и остановки.
Практически по всей Москве нарушилось транспортное сообщение. С перебоями ездили электрички. Временно перекрыли движение по Садовому кольцу: в районе Смоленского бульвара на проезжую часть обрушился фрагмент кровли жилого дома. Раньше времени закрылись для посетителей ВДНХ и Парк Горького. Урагану присвоили третий из четырех, «оранжевый», уровень опасности. Примерно за сутки до ухудшения погоды спасатели разослали SMS с предупреждением. Однако многие не прислушались и вышли на улицу.
«Ну, приходила смска от МЧС, да, я видела», — говорит Анастасия Маслова.
«Когда предупреждение приходит, лучше, конечно, находиться не на улице — в помещении», — говорит Артур Мороз.
«Поваленные деревья видел, несколько штук, когда в Лосином острове гулял», — говорит Илья Богородский.
Как долго сотрудники МЧС и коммунальные службы будут ливкидировать последствия удара стихии, неизвестно. Синоптики тем временем предупреждают, что непогода останется в регионе до понедельника.
Без света в Центральном федеральном округе остается почти тысяча населенных пунктов.
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