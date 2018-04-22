Сдувало остановки, сносило крыши. Ураганные выходные

Два человека стали жертвами урагана, который прошелся по центральной части России . Пострадали более 25 человек. Шквалистый ветер бушевал несколько часов. Он обрывал кровлю крыш, валил деревья и линии электропередачи, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Кадры с камеры наблюдения. Улица Новая. Школьницы пересекали двор. Сильнейший порыв ветра оторвал от земли и швырнул металлический павильон для мусорных баков прямо в них. Одна из девочек от полученных травм скончалась в больнице.

Порывы ветра в некоторых районах Москвы достигали 25 метров в секунду. Он с корнем вырывал деревья, обрывал провода, опрокидывал столбы и остановки.

Практически по всей Москве нарушилось транспортное сообщение. С перебоями ездили электрички. Временно перекрыли движение по Садовому кольцу: в районе Смоленского бульвара на проезжую часть обрушился фрагмент кровли жилого дома. Раньше времени закрылись для посетителей ВДНХ и Парк Горького. Урагану присвоили третий из четырех, «оранжевый», уровень опасности. Примерно за сутки до ухудшения погоды спасатели разослали SMS с предупреждением. Однако многие не прислушались и вышли на улицу.

«Когда предупреждение приходит, лучше, конечно, находиться не на улице — в помещении», — говорит Артур Мороз.

«Поваленные деревья видел, несколько штук, когда в Лосином острове гулял», — говорит Илья Богородский.

Как долго сотрудники МЧС и коммунальные службы будут ливкидировать последствия удара стихии, неизвестно. Синоптики тем временем предупреждают, что непогода останется в регионе до понедельника.

Без света в Центральном федеральном округе остается почти тысяча населенных пунктов.

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