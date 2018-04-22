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Из-за урагана в ЦФО получили травмы 25 человек
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Из-за урагана в ЦФО получили травмы 25 человек 

ProOren 19 минут назад
Фото: ProOren
В Москве и Московской области ураганом повалены десятки деревьев, выбиты окна и рамы в жилых домах, упали рекламные щиты.
Вчера, 21 апреля, в Москве, Московской, Брянской и Рязанской областях из-за урагана пострадали 25 человек.
Большая часть пострадавших от урагана находились в Москве и Московской области. По одному человеку получили травмы жители Брянской и Рязанской областей. Люди получили травмы в результате падения деревьев и слабо закрепленных конструкций.
Также из-за непогоды нарушено электроснабжение в семи регионах Центрального федерального округа. После урагана без электричества остались около 73 тыс. человек из почти 900 населенных пунктов.
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