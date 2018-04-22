12 регионов ЦФО и СЗФО пострадали от штормового ветра

МОСКВА , 22 апреля. / ТАСС /. Двенадцать регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали от штормового ветра с дождем, в большей степени Москва и Московская область . Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"На территории Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областей и Москвы с 21 апреля оказывает влияние комплекс неблагоприятных погодных явлений, сопровождающийся выпадением осадков в виде дождя и усилением ветра до 25 м/с", — сообщили в МЧС. На территории 52 муниципальных образований произошли нарушения энергоснабжения в 980 населенных пунктах, были обесточены более 29 тыс. жилых домов, повалены свыше 750 деревьев и трех рекламных баннеров, повреждены кровли 57 жилых домов и социально значимых объектов.

Больше всего от стихии пострадали Москва и Московская область. «В Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта», — сообщили в МЧС. В Московской области повалили 145 деревьев, повреждены 17 автомобилей.

Тверской области из-за обрывов линий электропередачи произошли аварийные отключения энергоснабжения в 493 населенных пунктах, зафиксировали несколько случаев падений деревьев. В Тульской области от ветра пострадали 11 муниципальных образований, где было нарушено энергоснабжение в 63 населенных пунктах. Ветер повалил 29 деревьев, повредил 11 кровель, в том числе четырех многоквартирных домов, шести частных домов и одной школы.

Брянской области повалены 15 деревьев, которые повредили два припаркованных автомобиля. Падения деревьев зафиксировали в Псковской и Новгородской областях. «Во всех пострадавших населенных пунктах работают оперативные группы МЧС, ведутся аварийно-восстановительные работы», — отметил представитель министерства.

По данным на утро воскресенья, в семи регионах в 35 муниципальных образованиях остаются без энергоснабжения более 690 населенных пунктов, обесточены более 15 тыс. жилых домов, один социально значимый объект. В ликвидации последствий стихии и в проведении аварийных работ задействованы свыше 7100 специалистов из различных служб и ведомств.