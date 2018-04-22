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В Центральной России около 25 тысяч человек остаются без света
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В Центральной России около 25 тысяч человек остаются без света 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Около 25 тысяч человек в Центральном федеральном округе (ЦФО) остаются без электроснабжения из-за непогоды, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Из-за дождя, грозы, сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду 21-22 апреля в шести регионах ЦФО (Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Тульская и Рязанская области) происходят отключения в электросетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются (суммарно без электроснабжения остаются около 25 тысяч человек)", — говорится в сообщении.
Координация мероприятий осуществляется штабами по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих регионов. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго РФ и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.
В частности, в Тверской области электроснабжение максимально было нарушено у 49,1 тысячи человек. В настоящее время число отключенных потребителей сократилось до 11,1 тысячи человек.
В Смоленской области число оставшихся без электроснабжения потребителей снизилось с 8,25 тысячи человек до 1,4 тысячи человек. В Московской области — с 18,9 тысячи человек до 150 человек. Во Владимирской области — с 6,7 тысячи человек до 3,7 тысячи человек. В Тульской области — с 17,6 тысячи человек до 4,25 тысячи человек.
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