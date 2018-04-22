Нарушенное ураганом электроснабжение в Москве восстановили

В московском регионе восстановили электроснабжение после прошедшего урагана. Энергетики сообщили, что электроснабжение восстановили во всех социально значимых объектах.

Аварийные работы продолжаются, сейчас на объектах по восстановлению поврежденных сетей задействованы 580 специалистов и 170 единиц техники.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) из-за урагана остались без электричества более 21 тыс. жителей. В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областей было нарушено энергоснабжение порядка 440 населенных пунктов.