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Нарушенное ураганом электроснабжение в Москве восстановили
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Нарушенное ураганом электроснабжение в Москве восстановили 

Свободная пресса 1 час назад
В московском регионе восстановили электроснабжение после прошедшего урагана. Энергетики сообщили, что электроснабжение восстановили во всех социально значимых объектах.
«Все социально значимые объекты были запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций», — цитирует сообщение Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) РИА «Новости».
Аварийные работы продолжаются, сейчас на объектах по восстановлению поврежденных сетей задействованы 580 специалистов и 170 единиц техники.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) из-за урагана остались без электричества более 21 тыс. жителей. В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областей было нарушено энергоснабжение порядка 440 населенных пунктов.
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