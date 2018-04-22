Ураган сорвал кровлю с крыши жилого дома. Видео

Сильнейший ветер сорвал кровлю на крыше жилого дома в Москве . «360» публикует кадры с места происшествия.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте, 64.

На кадрах видно, как порывы ветра сначала приподнимают кровлю на крыше многоэтажки, а затем и вовсе срывают ее. Ураган сорвал сразу несколько пластов.

Синоптики прогнозирую ухудшение погоды в ночные часы. Так, метеорологи предупреждают об усилении порывов ветра, а также о резком снижении температуры.