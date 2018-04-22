Ураган сорвал кровлю с крыши жилого дома. Видео 

Сильнейший ветер сорвал кровлю на крыше жилого дома в Москве. «360» публикует кадры с места происшествия.
Инцидент произошел на Ленинском проспекте, 64.
На кадрах видно, как порывы ветра сначала приподнимают кровлю на крыше многоэтажки, а затем и вовсе срывают ее. Ураган сорвал сразу несколько пластов.
Синоптики прогнозирую ухудшение погоды в ночные часы. Так, метеорологи предупреждают об усилении порывов ветра, а также о резком снижении температуры.
На Москву днем в субботу обрушился настоящий ураган — сильный дождь и ветер, порывы которого достигали 22 метров в секунду. Из‐за непогоды в столице закрыли территорию ВДНХ и Парка Горького. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 12 пострадавших и одном погибшем. В социальных сетях москвичи делятся фотографиями последствий урагана — «360» собрал самое важное.