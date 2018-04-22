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В Рязанской области более пяти тысяч человек остаются без света
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В Рязанской области более пяти тысяч человек остаются без света 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Около 5,3 тысячи человек утром воскресенья остаются без электроснабжения в Рязанской области из-за сильного ветра, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Отмечается, что с вечера субботы происходят массовые аварийные отключения из-за плохой погоды — дождя и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. К полуночи в Рязанской области без света остались около 8 тысяч человек.
К 4 утра воскресенья, по данным ведомства, в регионе «без электроснабжения остаются: бытовые потребители 69 населенных пунктов (около 5 300 человек); социально значимые объекты — 26».
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