В Рязанской области более пяти тысяч человек остаются без света

Отмечается, что с вечера субботы происходят массовые аварийные отключения из-за плохой погоды — дождя и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. К полуночи в Рязанской области без света остались около 8 тысяч человек.

К 4 утра воскресенья, по данным ведомства, в регионе «без электроснабжения остаются: бытовые потребители 69 населенных пунктов (около 5 300 человек); социально значимые объекты — 26».