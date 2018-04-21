СМИ сообщили о гибели 12-летней девочки во время урагана в Москве

На Новой улице в Москве из-за сорванного штормовым ветром мусорного контейнера погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал также опубликовал видео, на котором запечатлено, как конструкции буквально обрушивается на троих человек. Больше всего из них пострадала девочка-подросток, которую в бессознательном состоянии доставили в больницу. К сожалению, врачи не смогли ее реанимировать.

В Департаменте здравоохранения уточнили, что в Москве в результате урагана пострадали 17 человек, из которых были госпитализированы 14, в том числе трое детей.

Ранее «Ридус» писал, что среди пострадавших оказались трехмесячный младенец и трехлетняя девочка.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи пострадавших, а также о сотне поваленных деревьев.

Кроме того, поступила информация о затруднениях в движении пригородных поездов, возникших из-за урагана на трех направлениях МЖД.