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СМИ сообщили о гибели 12-летней девочки во время урагана в Москве
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СМИ сообщили о гибели 12-летней девочки во время урагана в Москве 

Ридус 20 минут назад
На Новой улице в Москве из-за сорванного штормовым ветром мусорного контейнера погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Телеканал также опубликовал видео, на котором запечатлено, как конструкции буквально обрушивается на троих человек. Больше всего из них пострадала девочка-подросток, которую в бессознательном состоянии доставили в больницу. К сожалению, врачи не смогли ее реанимировать.
В Департаменте здравоохранения уточнили, что в Москве в результате урагана пострадали 17 человек, из которых были госпитализированы 14, в том числе трое детей.
РЕН ТВ также сообщил о гибели человека в подмосковных Мытищах.
Ранее «Ридус» писал, что среди пострадавших оказались трехмесячный младенец и трехлетняя девочка.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи пострадавших, а также о сотне поваленных деревьев.
Кроме того, поступила информация о затруднениях в движении пригородных поездов, возникших из-за урагана на трех направлениях МЖД.
МЧС предупреждало жителей столицы о грозе с сильным ветром, объявляло штормовое предупреждение и продлевало «оранжевый» уровень опасности.
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