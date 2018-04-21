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В Подмосковье сообщили о жертвах и пострадавших от урагана
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В Подмосковье сообщили о жертвах и пострадавших от урагана 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Подмосковье в результате ураганного ветра в субботу погиб один человек, пострадали трое, сообщила пресс-служба правительства Московской области.
"Один из них в результате несчастного случая умер на месте в городе Мытищи. Ещё два человека пострадали в городе Люберцы и один в городе Лыткарино. Все трое с различными травмами госпитализированы в стационары. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.
В пресс-службе сообщили, что на территории области повалено 61 дерево. Ведётся работа по их уборке. Частично обесточены 48 населенных пунктов в северных и северо-западных муниципальных образованиях — в основном в городских округах Наро-Фоминск, Руза, Одинцовском районе. В этих населенных пунктах проживает порядка 13 тысяч человек. Ведётся работа по восстановлению электроснабжения — задействованы более 500 энергетиков, свыше 160 единиц техники. Электроснабжение большинства населенных пунктов планируется восстановить сегодня до конца дня.
Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия урагана. ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы, уточнили в пресс-службе.
"Сейчас по всей территории Московской области ведётся обследование подведомственной дорожной сети на предмет обрушения деревьев, рекламных конструкций и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта дорожные службы региона оперативно ликвидируют последствия стихии, к работам привлекается спецтехника. Ведётся взаимодействие с МЧС и ГИБДД региона", — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков, слова которого цитирует пресс-служба.
В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идёт сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье ожидается до —2…-5 градусов.
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