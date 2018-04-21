В Подмосковье сообщили о жертвах и пострадавших от урагана

"Один из них в результате несчастного случая умер на месте в городе Мытищи. Ещё два человека пострадали в городе Люберцы и один в городе Лыткарино . Все трое с различными травмами госпитализированы в стационары. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова

В пресс-службе сообщили, что на территории области повалено 61 дерево. Ведётся работа по их уборке. Частично обесточены 48 населенных пунктов в северных и северо-западных муниципальных образованиях — в основном в городских округах Наро-Фоминск Руза , Одинцовском районе. В этих населенных пунктах проживает порядка 13 тысяч человек. Ведётся работа по восстановлению электроснабжения — задействованы более 500 энергетиков, свыше 160 единиц техники. Электроснабжение большинства населенных пунктов планируется восстановить сегодня до конца дня.

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия урагана. ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы, уточнили в пресс-службе.

"Сейчас по всей территории Московской области ведётся обследование подведомственной дорожной сети на предмет обрушения деревьев, рекламных конструкций и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта дорожные службы региона оперативно ликвидируют последствия стихии, к работам привлекается спецтехника. Ведётся взаимодействие с МЧС ГИБДД региона", — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков , слова которого цитирует пресс-служба.

В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идёт сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье ожидается до —2…-5 градусов.