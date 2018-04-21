Шквал и ураган обрушились на Москву: ожидается еще одна волна стихии

МОСКВА , 21 апр — РИА Новости . Сильнейший ураган и ливни прошлись по Москве днем в субботу, по последним данным, из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Погибла 12-летняя девочка. В Подмосковье один человек погиб, трое пострадали.

Кроме того, стихией повалены сотни деревьев. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что городские службы оперативно приступили к ликвидации последствий урагана: работники распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции.

Что это было? #москва #стихия #ураган

Публикация от Leo Derevyanko (@leoderevyanko)

21 Апр 2018 в 7:46 PDT Первый ураган

Теплая солнечная погода продержалась в Москве в субботу совсем недолго. Как и прогнозировали синоптики, после 16.00 над городом нависли темные тучи, за ними поднялся шквалистый ветер, начались сильные дожди, ливни, а местами прошла гроза. В разных районах города слышались раскаты грома и сверкали молнии.

О надвигающейся непогоде жителей столицы уведомили заранее. Так, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения столицы приведены в полную готовность.

Об ухудшении погоды в столичном регионе ранее предупредили и в столичном главке МЧС , где сообщили, что со второй половины субботы и до ночи воскресенья в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.

Москва, проспект Вернадского@#гроза #ураган pic.twitter.com/hwwE4TijA1

— Kirill Snezhko (@argrento) 21 апреля 2018 г.

Последствия шквала

Мэр столицы Сергей Собянин сперва сообщил, что количество пострадавших во время урагана составило 12 человек.

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — написал мэр в своем официальном Twitter-аккаунте.

Позднее в департаменте здравоохранения столицы сообщили РИА Новости, что всего пострадали и обратились за помощью 17 человек, из них 14 были госпитализированы, среди госпитализированных трое детей.

"Один ребенок остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, состояние двух взрослых оценивается как тяжелое, остальных — как удовлетворительное и средней тяжести. Угрозы для их жизни нет", — сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Кроме того, стихией были повалены сотни деревьев. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что службы города оперативно выехали для устранения последствий стихии: своевременно вывозятся поваленные деревья, демонтируются поврежденные конструкции.

В Подмосковье, по данным пресс-службы правительства региона, в результате ураганного ветра в субботу погиб один человек, пострадали трое.

Ураган также осложнил движение поездов на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях Московской железной дороги. А в департаменте культуры столицы сообщили о закрытии 21 подведомственного парка из-за непогоды.

Москвичей пересаживают на метро

Прошедшие ураган и ливни в Москве не оказали существенного влияния на дорожную ситуацию в городе — в самый разгар стихии загруженность дорог составляла 5 баллов. Тем не менее в связи со второй «волной» урагана власти рекомендуют горожанам пользоваться городским общественным транспортом.

"По возможности рекомендуем воздержаться от поездок на автомобилях. Если же отказаться не получится, не оставляйте их под деревьями и другими шаткими конструкциями", — обратились к горожанам в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Там отметили, что весь городской транспорт подготовлен к работе в условиях надвигающейся непогоды и готов принять своих пассажиров. В частности, в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» подчеркнули, что все водители наземного транспорта предупреждены и подготовлены.

"Наши аварийные службы также переведены на усиленный режим", — уточнили в предприятии.

В московском метрополитене также заявили, что готовы к работе в сложных погодных условиях.

За стихией стихия

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о повторном усилении ветра в столице с 20.00 до 22.00.

"Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20.00 до 22.00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома", — написал мэр в своем Twitter.

В центре погоды «Фобос» РИА Новости также сообщили, что ураган, прошедший в Москве днем, — только первая часть разбушевавшейся стихии.

"То, что было сейчас, — это только первая тема, «разминка». Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — сказал РИА Новости специалист центра погоды Евгений Тишковец

Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве на воскресенье.

Была радуга и сплыла, точнее ветром сдуло, не прошло и часа. Весна однако! #весна #21апреля2018 #новыеватутинки #любимыйрайон #измоегоокна #гроза

Публикация от Любовь (@lyubochka_v_yubochke)

21 Апр 2018 в 7:17 PDT