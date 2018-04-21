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Самолет МЧС доставит более 100 авиадесантников для тушения пожаров в Амурской области
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Самолет МЧС доставит более 100 авиадесантников для тушения пожаров в Амурской области 

Дальний Восток 49 минут назад
Фото: Дальний Восток
Более 100 пожарных авиадесантников доставят в Амурскую область для тушения природных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе МЧС России.
«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Красноярска в Благовещенск, на его борту более 100 авиадесантников ФБУ «Авиалесохрана», — сказал собеседник агентства.
Сейчас в Амурской области в борьбе с пожарами задействованы и два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России. «Благодаря действиям авиации не допущено распространение огня в сторону населенных пунктов Серышевского района», — сообщили в МЧС.
В настоящее время один самолет Бе-200ЧС применяется для тушения пожаров в Архаринском районе, где огонь угрожает территории Хинганского заповедника. Второе воздушное судно борется с крупным пожаром в Шимановском районе. Для перегруппировки сил и мониторинга сложившейся обстановки задействован вертолет Ми-8 МЧС России.
«В связи со сложной лесопожарной обстановкой в регионе, ухудшением погодных условий, а также в целях принятия оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС с 20 апреля Главное управление МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения переведены в режим функционирования «чрезвычайная ситуация», — сообщили в МЧС.
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