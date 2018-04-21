Ураган не повлиял на работу московских аэропортов

Москве 21 апреля прошел сильный дождь и ураганные ветра. Растет число задержанных рейсов, однако серьезных сбоев в работе пока нет. Об этом сообщил «Интерфакс».

Московские аэропорты подготовились к непогоде. Пока критических сбоев не отмечается, ни один самолет на запасные аэродромы не ушел. Однако командиры воздушных судов самостоятельно принимают решения о посадке

— Авиадиспетчерские службы.

Аккредитованные по всепогодной категории и несмотря на стихию, московские аэропорты продолжают работу.

По данным «Яндекс. Расписания», за последние 15 минут число задержанных рейсов возросло с 26 до 38, еще пять рейсов отменены в «Домодедово»

Непогода обрушилась на Москву вечером в субботу. Ранее спасатели объявляли в столице «оранжевый» уровень опасности из-за надвигающегося на Москву сильного ветра.