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Ураган не повлиял на работу московских аэропортов
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Ураган не повлиял на работу московских аэропортов 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Москве 21 апреля прошел сильный дождь и ураганные ветра. Растет число задержанных рейсов, однако серьезных сбоев в работе пока нет. Об этом сообщил «Интерфакс».
Московские аэропорты подготовились к непогоде. Пока критических сбоев не отмечается, ни один самолет на запасные аэродромы не ушел. Однако командиры воздушных судов самостоятельно принимают решения о посадке
— Авиадиспетчерские службы.
Аккредитованные по всепогодной категории и несмотря на стихию, московские аэропорты продолжают работу.
По данным «Яндекс. Расписания», за последние 15 минут число задержанных рейсов возросло с 26 до 38, еще пять рейсов отменены в «Домодедово».
Непогода обрушилась на Москву вечером в субботу. Ранее спасатели объявляли в столице «оранжевый» уровень опасности из-за надвигающегося на Москву сильного ветра.
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