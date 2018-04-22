На Нижегородскую и Кировскую области надвигается шторм

Грозы и шквалистый ветер, бушевавшие в Центральном федеральном округе 21 апреля, движутся в сторону Нижегородской и Кировской областей. Об этом сообщил газете «Известия» директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В этих регионах прогнозируются сильный ветер с порывами до 25 м/с с дождями и грозами. Высок риск повала деревьев и отключения электричества.