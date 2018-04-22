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На Нижегородскую и Кировскую области надвигается шторм
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На Нижегородскую и Кировскую области надвигается шторм 

BFM.RU 27 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Грозы и шквалистый ветер, бушевавшие в Центральном федеральном округе 21 апреля, движутся в сторону Нижегородской и Кировской областей. Об этом сообщил газете «Известия» директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В этих регионах прогнозируются сильный ветер с порывами до 25 м/с с дождями и грозами. Высок риск повала деревьев и отключения электричества.
Из-за ураганного ветра, который прошел по ЦФО, без света остались десятки тысяч человек. В Москве погиб 12-летний ребенок, пострадали от удара стихии 17 человек, было повалено более тысячи деревьев.
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 Ещё 5 источников 
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