На Нижегородскую и Кировскую области надвигается шторм 

Грозы и шквалистый ветер, бушевавшие в Центральном федеральном округе 21 апреля, движутся в сторону Нижегородской и Кировской областей. Об этом сообщил газете «Известия» директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В этих регионах прогнозируются сильный ветер с порывами до 25 м/с с дождями и грозами. Высок риск повала деревьев и отключения электричества.
Из-за ураганного ветра, который прошел по ЦФО, без света остались десятки тысяч человек. В Москве погиб 12-летний ребенок, пострадали от удара стихии 17 человек, было повалено более тысячи деревьев.