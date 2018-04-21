Москву атаковала мощная буря: к вечеру обещают снег

Ураган обрушился на Центральную Россию . В Москве трехмесячный ребенок попал в больницу из-за упавшего на него дерева, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Леонида Печатникова

«Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии. Один из них находится в больнице имени Юдина, а второй — в 13-й городской больнице», — сказал чиновник.

По данным агентства «Интерфакс», в результате непогоды пострадали 12 человек.

Порывы ветра в некоторых районах Москвы достигают 25 метров в секунду. Ураган валит деревья, срывает крыши с домов. По прогнозу синоптиков, в Москве к ночи дождь перейдет в снег. Температура упадет до минусовых отметок.

«Вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха. В ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя», — рассказали в МЧС

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Жителям столицы России рекомендуют по возможности не покидать свои дома, не пользоваться личными автомобилями, избегать нахождения около шатких и ветхих конструкций. Районы лесопарковых зон и водоемов патрулируют сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов. Они информируют население о непогоде и рекомендуют переждать ее в помещении. Ранее было опубликовано официальное предупреждение о надвигающемся шторме.

Последствия непогоды ликвидируют более 500 сотрудников МЧС, сообщили в ведомстве.

Тверской области больше четырех тысяч человек остались без света. В МЧС отметили, что прохождение грозового фронта ожидается в Брянской, Курской и Смоленской областях, усиление ветра — на территории Белгородской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Тульской, Ярославской областей.

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