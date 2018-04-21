В Тульской области без света остались около двух тысяч человек 

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Около двух тысяч человек остались без света в Алексинском и Заокском районах Тульской области, сообщается на сайте ГУ МЧС по Тульской области.
"В 16:05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Алексинском районе. В зону отключения попали более 650 домов и около 1100 жителей", — говорится в сообщении. Добавляется, что также в Заокском районе «в зону отключения попали более 450 домов и около 800 жителей».
Как сообщают в МЧС, на месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.