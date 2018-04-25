Число жертв урагана в Москве увеличилось до двух

В одной из больниц Москвы скончался еще один пострадавший 21 апреля от урагана. Таким образом, число жертв стихии в столице возросло до двух человек, передает "Интерфакс"

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Спасти его жизнь врачи не смогли.

К утру среды в больницах Москвы остается 11 пострадавших в результате урагана.

21 апреля в Москве прошли две штормовые волны. В результате пострадали 17 человек. Также сильный ветер повредил около тысячи деревьев, 100 автомобилей и 30 кровель домов.

В результате штормового ветра в одной из столичных больниц скончалась несовершеннолетняя девочка. Власти Москвы окажут помощь семье погибшей в размере миллиона рублей.