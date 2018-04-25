Ещё
Число жертв урагана в Москве увеличилось до двух
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число жертв урагана в Москве увеличилось до двух 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В одной из больниц Москвы скончался еще один пострадавший 21 апреля от урагана. Таким образом, число жертв стихии в столице возросло до двух человек, передает "Интерфакс".
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Спасти его жизнь врачи не смогли.
К утру среды в больницах Москвы остается 11 пострадавших в результате урагана.
21 апреля в Москве прошли две штормовые волны. В результате пострадали 17 человек. Также сильный ветер повредил около тысячи деревьев, 100 автомобилей и 30 кровель домов.
В результате штормового ветра в одной из столичных больниц скончалась несовершеннолетняя девочка. Власти Москвы окажут помощь семье погибшей в размере миллиона рублей.
Кроме того, в Подмосковье из-за сильного ветра погиб еще один мужчина, которого придавило строительной бытовкой.
ТВ Центр: последние новости
В московском ТЦ "Измайловский" произошел пожар Центральная Россия приходит в себя после мощного урагана В Москве эвакуируют "Олимпийский" из-за угрозы взрыва
 Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»108
Россияне упустили свой исторический шанс437
Таиланд массово закрывает туристические объекты5
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»70
Садальский раскрыл тайну Галкина23
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение