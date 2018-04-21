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Часть жилого дома рухнула во Владивостоке
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Во Владивостоке произошло частичное обрушение пристройки дома 

ТАСС 1 час назад
Фото: Primpress
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Частичное обрушение пристройки дома произошло ночью в субботу во Владивостоке, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
"Информация о частичном разрушении пристройки с торцовой части кирпичного двухэтажного одпоподъездного дома, расположенного по адресу: улица Фонтанная, 18б, поступила в центр Центр управления в кризисных ситуациях в 05:10 местного времени (22:10 мск). На месте находятся пожарно-спасательные подразделения два Отряда Федеральной противопожарной службы, сотрудники Краевой службы спасения, Владивостокской городской поисково-спасательной службы, сотрудники полиции, работники коммунальных служб, бригада скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в превентивных целях в пункте временного размещения, развернутого в средней школе № 46, размещены четыре человека, проживающие в другом крыле дома.
Спасатели и аварийные бригады уже провели осмотр и обследование разрушенной части пристройки дома. К работам привлечены 35 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю 15 человек и четыре единицы техники.
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