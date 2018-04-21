Часть жилого дома рухнула во Владивостоке

Во Владивостоке произошло частичное обрушение пристройки дома

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Частичное обрушение пристройки дома произошло ночью в субботу во Владивостоке , пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"Информация о частичном разрушении пристройки с торцовой части кирпичного двухэтажного одпоподъездного дома, расположенного по адресу: улица Фонтанная, 18б, поступила в центр Центр управления в кризисных ситуациях в 05:10 местного времени (22:10 мск). На месте находятся пожарно-спасательные подразделения два Отряда Федеральной противопожарной службы, сотрудники Краевой службы спасения, Владивостокской городской поисково-спасательной службы, сотрудники полиции, работники коммунальных служб, бригада скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в превентивных целях в пункте временного размещения, развернутого в средней школе № 46, размещены четыре человека, проживающие в другом крыле дома.