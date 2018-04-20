Руководство КНР опровергло информацию о сильных землетрясениях 

Жителей Китая напугали информацией о двух сильных землетрясениях в разных концах страны, которые произошли с разницей в 10 секунд. Руководство КНР опровергло заявление на следующий день, 20 апреля. Об этом сообщил сайт eg.ru.
19 апреля китайские СМИ рассказали о землетрясениях силой 6,5 балла. На следующий день руководство страны опровергло заявление о подземных толчках в Синцзянь-Уйгурском
автономном округе и провинции Юньнань. Сообщения опубликовали, чтобы отработать быстрое реагирование на происшествия.
Эпицентром мощного землетрясения в ближайшие десятилетия может стать тектонический разлом Хэйуорд на западном побережье Соединенных Штатов. Геологическая служба США заявила, что вероятность стихийного бедствия очень высокая.