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Руководство КНР опровергло информацию о сильных землетрясениях
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Руководство КНР опровергло информацию о сильных землетрясениях 

360tv.ru 36 минут назад
Жителей Китая напугали информацией о двух сильных землетрясениях в разных концах страны, которые произошли с разницей в 10 секунд. Руководство КНР опровергло заявление на следующий день, 20 апреля. Об этом сообщил сайт eg.ru.
19 апреля китайские СМИ рассказали о землетрясениях силой 6,5 балла. На следующий день руководство страны опровергло заявление о подземных толчках в  Синцзянь-Уйгурском
автономном округе и провинции Юньнань. Сообщения опубликовали, чтобы отработать быстрое реагирование на происшествия.
Эпицентром мощного землетрясения в ближайшие десятилетия может стать тектонический разлом Хэйуорд на западном побережье Соединенных Штатов. Геологическая служба США заявила, что вероятность стихийного бедствия очень высокая.
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