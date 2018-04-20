В Уфе в аэропорт вернули самолет из-за неисправности двигателя

В уфимский аэропорт вернули самолёт Як-42 с 48 людьми, находившимися на борту. Авиасудно направлялось по маршруту Уфа — Талакан.

Инцидент произошёл накануне вечером, 19 апреля.

— Причиной возврата стала сработка индикатора неисправности левого двигателя, — сообщила корреспонденту Ufa1 руководитель пресс-службы Международного аэропорта Уфа Татьяна Ризван . — На борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа.

После того, как самолёт проверили, через 4 часа 38 минут пассажиры вылетели по маршруту Уфа — Талакан.